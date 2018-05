PostNord beklager forsinkelse: - En menneskelig fejl

HADERSLEV: Stinne Thomsen, distributionschef i PostNord Haderslev svarer:

Når man sender med kvik-post, hvorfor kan man så ikke være sikker på, at brevet altid når frem den efterfølgende hverdag?- Det kan man også, og i langt de fleste tilfælde går det også godt. Men ingen postselskaber i hele verden kan levere 100 procent af brevene til tiden, og når man har med millioner af breve at gøre, så vil der desværre også være en lille del af dem, som ikke kommer frem til tiden. I det konkrete tilfælde er der desværre noget, der tyder på, at en medarbejder har lavet en menneskelig fejl i forbindelse med transporten, der har forsinket Quickbrevene med én leveringsdag. Det er vi meget kede af.

Hvad vil I fremadrettet gøre for at forhindre situationer, hvor livsvigtigt medicin ikke når frem til tiden?

- Vi undersøger naturligvis den konkrete sag til bunds, så vi kan sikre os, at den samme fejl ikke opstår igen. Samtidig opfordrer vi til, at man altid vurderer, hvordan man sender noget, der er så vigtigt. Generelt kan man godt regne med, at Quickbreve kommer frem til tiden, men ønsker man en endnu højere præcision og sporbarhed, så er der mulighed for at sende det som pakker eller med kurer. Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi er rigtigt kede af, at disse Quickbreve er kommet én leveringsdag for sent frem på grund af en menneskelig fejl.

Kan man stadig stole på, at posten når frem?

- Det kan man naturligvis. I langt langt de fleste tilfælde kommer Quickbreve frem som de skal og har en høj leveringskvalitet. Men vi kan ikke levere 100 procent, det er der i øvrigt ingen postselskaber i verden, der kan, så ind imellem vil der ske fejl.