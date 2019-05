Posedamerne på Jomfrustien

HADERSLEV: På en eftermiddag kan frivillig Grethe Gravesen nå at sy fem-seks bæredygtige stofposer.

De unikke stofposer sælges i butikken SMIG og KFUM Genbrug på Jomfrustien til fem kroner stykket.

- Når jeg kommer torsdag eftermiddag, har de andre damer som regel fundet noget forskelligt stof til mig, som jeg kan gå i gang med at sy om til poser. Det kan for eksempel være gammelt pudebetræk, duge - ja alt muligt stof, som ikke kan sælges i butikken, fortæller Grethe Gravesen.

Foreløbig har butikken solgt omkring 40 af de bæredygtige poser.

- Det er heller ikke altid, vi har plastikposer på lager. I mange butikker skal man jo også betale for en plastikpose i dag. Når vi fortæller folk, at de kan købe en af vores bæredygtige poser, vil mange også hellere det, for så har de en pose, de kan bruge igen og igen, konstaterer Inge-Lise Jepsen.

Hun står ved kassen sammen med Jytte Münster, som er ophavskvinde til idéen om de bæredygtige poser.

- Poserne er lavet af ting, som vi ellers ville have smidt ud, fordi de var for dårlige til at sælge i butikken. På den måde tjener vi alligevel lidt på tingene, og det er bæredygtigt. Der er mange, der er kommet ind bare for at købe en pose, fortæller Jytte Münster.

Ja, poserne er blevet lidt af et hit for genbrugsbutikken.

Hvis man er kreativ anlagt som Grethe Gravesen, som altid har syet og strikket, er det ikke svært at se mulighederne for at genbruge forskellige materialer til nye formål.

Gamle strikketrøjer af bomuld kan trævles op og bruges til grydelapper og klude.

Kasseret stof bliver til indkøbs-poser i mange forskellige mønstre og farver.

- At lave noget ud af ingenting er positivt, synes jeg. For eksempel så havde vi fået to af de her gammeldags vævede løbere ind forleden, som jeg syede sammen til en indkøbspose. Den er solgt, fortæller Grethe Gravesen.