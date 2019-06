HADERSLEV: To unge mænd diskuterede natten til fredag politik. De blev så uenige, at den ene gav den anden et slag i hovedet. Det skete ude i det fri i gågaden på Ved Stormklokken omkring klokken 01.30.

Politiet blev tilkaldt og fik fat i den aggressive part. Den 25-årig mand fra Sønderborg blev sigtet. Men det var ikke muligt at afhøre ham grundigt, da han var beruset.

Ofret var en 20-årig mand fra Agerskov. Det er uklart, hvor alvorligt han kom til skade.