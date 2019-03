"Politisk arkæologi" imponerede ikke unge valgmødegæster

Folketingspolitikerne er klar til, at statsministeren trykkes på valgknappen. Det blev tydeligt, da Haderslev Hertug Hans Rotary Klub afviklede sæsonens første valgmøde med et panel bestående af tre lokale folketingsmedlemmer, alle valgt i Haderslev Storkreds.

HADERSLEV: Regioner, vildsvinehegn, grænser og udflytning (eller indflytning) af arbejdspladser, var de primære temaer, da de tre folketingspolitikere, Jesper Petersen (S), Peter Kofod (DF) og Hans Chr. Schmidt (V) tirsdag aften tørnede sammen ved et Rotarystormøde i Haderslev.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har ganske vist ikke trykket på valgknappen endnu, men det skal han senest den 17 juni, så Haderslev Hertug Hans Rotary Klub viste rettidig omhu og lagde ud med forårets første vælgermøde. Knapt 100 rotarianere var mødt op for at overvære dysten på ord.

De tre politikere forklarede, at de sådan set havde et glimrende samarbejde og stor respekt for hinanden, men der blev alligevel dystet på holdninger, snakket udenom og gnedet salt i gamle beslutninger, sådan som man gør ved vælgermøder. På et tidspunkt satte aftenens ordstyrer dog ind med et punktum for det.

- Nu må det være nok med alt det politiske arkæologi, nu er det tid til at er det tid til at se fremad, sagde Mads Sandemann, chefredaktør for JydskeVestkysten.

Det var heller ikke noget, der imponerede 3-g. eleverne fra Haderslev Katedralskole, som også var blandt tilhørerne, Rotary havde nemlig inviteret klassen 16-S, der har studieretningen samfundsfag og mediefag.

- Det er lidt trættende, at de bare står og skændes om, hvem der har besluttet hvad. De mangler lige som at komme lidt uden for dem selv og se tingene fra borgernes synsvinkel, sagde Ida Holm, der dog syntes, det var spændende at lytte med.