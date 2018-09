Byrådsflertal i Haderslev vil i 2019 udarbejde masterplan for Damparken, der tager højde for restaurationer og parkeringspladser.

Haderslev: Siden Damparken i 1958 blev etableret, har parken været et grønt åndehul for Haderslevs borgere og gæster. Nu skal parken have sin helt egen plan. De syv partier, der står bag forliget om næste års kommunale husholdningsbudget, har besluttet, at der i 2019 skal udarbejdes en masterplan, der ud over at give mulighed for oplevelser som Stafet for Livet, Karneval, Hertug Hans Festival og andre arrangementer, også skal give mulighed for at indtænke tidssvarende restaurationstilbud i parken.

- Vi har ikke tænkt at plastre parken til med restauranter, understregede borgmester H. P. Geil (V) på et pressemøde, som blev holdt forud for førstebehandlingen af budgettet tirsdag.

- Men dambåden betyder blandt andet, at der kommer et stigende antal gæster i parken, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Iskiosken vil desuden gerne bygge ud, og på Hotel Norden har de også planer. Derfor skal vi se på parken og dens udviklingsmuligheder, tilføjede H. P. Geil.