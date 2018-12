Politikere vil bade i fjorden

Kim Kabelka (S), Inga Lykke (V), Thomas Fredsted (V), Carsten Leth Schmidt (SP) og Marie Skødt (S) lavede en lynomklædning ved den lille sandsttrand sydøst for Strandhusene for enden af Anløbsbroen. De fem politikere vil have afsat penge til at få undersøgt, hvad der skal til for at Haderslev Fjord og Haderslev Dam kan få blåt flag. Foto: Jacob Schultz

Fem politikere fra tre partier er gået sammen om et såkaldt medlemsinitiativ. De vil have afsat penge til en undersøgelse, der skal klarlægge, hvordan Haderslev Fjord og dam i 2030 kan få blåt flag.

Haderslev: Fem medlemmer af Haderslev Byråd slår nu på tværs af partiskel et slag for, at haderslevere og byens gæster i 2030 skal kunne bade i Haderslev Fjord og Haderslev Dam. Fredag trak Inga Lykke (V), Marie Skødt (S), Kim Kabelka (S) og Carsten Leth Schmidt (SP) derfor i waders, mens Venstres Thomas Fredsted som en anden viking i badebukser og med bar overkrop trådte ud i det kolde vand ved soppestranden for enden af Anløbsbroen. På tværs af partierne ønsker de fem politikere, at vandet i dam og fjord kan opnå badekvalitet og dermed gøre Haderslev endnu mere attraktiv for bosætning og turisme. Med et medlemsinitiativ på tirsdagens byrådsmøde ønsker de fem politikerne at få deres kollegers opbakning til at få undersøgt, hvilke tiltag der er nødvendige for at gøre den forurenede Haderslev Fjord og Dam så ren, at de to steder i 2030 kan få blå flag-status, lige som de ønsker de nuværende planer og miljøtiltag belyst.

Baggrund Det frarådes at bade i Haderslev Dam og Haderslev Fjord.Blå Flag er en international miljømærkningsordning, som sikrer badegæsterne gode oplevelser ved strand og havn.



Friluftsrådeti tildeler i Danmark det Blå Flag til de strande og havne, som gør en ekstra indsats for miljøet og som arbejder med at højne strandens eller havnens standard. Samtidig oplyser Friluftsrådet om livet og miljøforholdene langs kysterne og i havet.

Thomas Fredsted i badebukser og Carsten Leth Schmidt i waders drøftede lige inden vandgangen, hvad man må se og hvad man ikke må se. Foto: Jacob Schultz

Nationalt anliggende I første omgang ønsker byrådsmedlemmerne at få afsat et beløb til en undersøgelse. - Det er meget dyrt og meget omfattende, men det giver mening, fordi FNs klimamål optager mange, siger Inga Lykke. - Og vi synes ikke, at Haderslev spiller på alle hestene. Vi har nogle enestående muligheder for at skabe udvikling ved at gøre Haderslev endnu mere attraktiv, siger Carsten Leth Schmidt, der lige som Thomas Fredsted peger på, at de tekniske løsninger hele tiden udvikler sig. De fem politikere er klar over, at der er tale om en langsigtet plan, der også er meget dyr, og som kommunen ikke nødvendigvis kan løse alene. - Det er et nationalt anliggende, lyder det fra dem. Alle håber, at deres initiativ kan vinde gehør i resten af byrådet. Potentialet i rent vand er til stede, mener de. - Vi skal begynde et sted, siger Kim Kabelka, der lige de øvrige initiativtagere mener, at det er på tide at handle - og ikke kun snakke.

Ikke kun i waders, men også i badebukser og bikini skal man engang kunne hoppe ud og tage en svømmetur i Haderslev Dam, mener de fem politikere, der tirsdag i byrådet stiller et fælles medlemsinitiativ. Foto: Jacob Schultz

Mange aktiviteter De peger på, at en række vandsportsaktiviteter i foreningerne, turistattraktioner og oplevelser foregår på og i Haderslev fjord og dam i rammerne af Acture Park, Lillebælt Lokker samt svømme-, sejlsports-, ro-, og kajakklubberne. Ifølge de fem politikere stiger ønsket om rent vand i fjord og damme med den løbende udvikling af Haderslev bymidte, Jomfrusti-projektet, dambåden Dorothea, fjordbåden Helene samt havnestrategien. - Derfor skal vi have undersøgt, hvad det koster at rense Stevning Dam op, hvordan tilførslen af kvælstof til fjord og dam kan stoppes - og hvor den kommer fra, lyder det fra dem. - Vi skal have det hele regnet ud, så lad os komme i gang, siger Kim Kabelka.

En for alle og alle for én. Man må ofre sig for den gode sag. Fredag middag vadede politikerne derfor ud i det kolde vand i Haderslev Fjord. Foto: Jacob Schultz

Det var bidende koldt, og det varede da heller ikke mange minutter, før de fem byrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre og Slesvigsk Parti igen gik på land og fik varmen. Foto: Jacob Schultz