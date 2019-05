Politikere var kassemænd i Meny

HADERSLEV: Mandag mellem klokken 15 og 16.30 var der to nye medarbejdere i Meny i Gåskærgade.

- Nå, det er nu, jeg må bekende kulør, sagde Dorit Falk med et grin, da hun stod ved kassen og skulle til at betale for sine varer. Ved kasse 2 sad Venstres Hans Christian Schmidt.

Ved kasse 3 sad Jesper Petersen fra Socialdemokraterne.

Begge fik assistance af de to erfarne kassedamer, Gitte Høst Greve og Tanja Sonde.

Købmand Egon Høst Greve havde i dagens anledning også nogle valgtilbud.

Frosne pizzaer og Kærgården smør blev solgt til spotpris, så der var noget, der kunne lokke både unge og ældre vælgere ind i butikken, mens de to Folketingskandidater sad ved kassen.

- Mit eneste krav til det var, at det skulle være tværpolitisk, og så laver vi lidt sjov ud af det. Alle andre politikere er også velkommen, men nu er det dem, der har meldt sig på banen. Politik er en alvorlig ting, men man er også nødt til at have lidt humør med i det. Ellers får de ikke fat i vælgerne. Her møder de dem i øjenhøjde, konstaterede Egon Høst Greve.