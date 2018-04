Politikere skar millioner af ny genbrugsplads

Haderslev. Sænk de arkitektoniske ambitioner. Sådan lyder det fra Haderslev Byråds økonomiudvalg til det kommunalt ejede forsyningsselskab Provas. Politikerne i udvalget vil have det hele, men vil dog kun være med til, at den nye kommunale genbrugsplads ved Knavvej i det sydlige Haderslev kommer til at koste forbrugerne 60 millioner kroner.

Dermed bliver der skåret mere end 40 millioner kroner af det byggeprojekt, som Provas i den fuldt udbyggede plan for den nye genbrugsplads, havde regnet med. Politikerne valgte nemlig det dyreste scenarie til 101 millioner kroner - med butik, kontor, faciliteter til undervisning og læring og selvfølgelig håndtering af genbrug - men vil kun være med til, at der investeres 60 millioner kroner i det. I alt var der fire scenarier til henholdsvis 101, 91, 83 og 57 millioner at vælge mellem.

- Vi vil have alle de ting, der er listet op. Men der er jo ingen, der siger, at børnene og andre gæster ikke kan lære i et mere almindeligt lokale, siger udvalgets formand, H. P. Geil (V).