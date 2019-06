Baggrund

Et borgerligt flertal i Haderslev Byråd har på økonomiudvalget mandag besluttet at sende et handlekatalog i høring frem til 14. august. Handlekataloget indeholder forslag til besparelser for 64,2 millioner kroner, som skal være med til at sikre, at Haderslev Kommunes kassebeholdning ikke går i minus. Høringssvarene skal være afgivet inden den 14. august, så byrådets medlemmer har dem i hånden inden byrådets budgetseminar 21. august.