Politikere og erhvervsliv: Touren er en enestående mulighed

Eksponeringen ved at Tour de France-feltet 4. juli 2021 kører gennem Haderslev kan ikke gøres op i penge. Borgmester skal fredag til Sønderborg for at møde løbsdirektør og høre mere.

Selvom det er Sønderborg, der bliver det sønderjyske højdepunkt på tredje og sidste etape af den danske del af verdens største cykelløb, Tour de France, i 2021, så kommer tourfeltet gennem Haderslev Kommune. Både politisk og erhvervsmæssigt vækker det begejstring. Tour de France er ikke blot et tilløbsstykke på etaperne, men bliver også fulgt af millioner af tv-seere i hele verden. Eksponeringen kan ikke gøres op i penge, og Haderslev har kulturelt og naturmæssigt mange seværdigheder at byde på. - Det er en enestående mulighed, så vi er særdeles positive. Vi ved dog endnu ikke så meget, siger H. P. Geil, der fredag middag sammen med kommunaldirektør Willy Feddersen skal spise frokost med statsminister Lars Løkke (V), Tour de France's løbsdirektør, Christian Prudhomme, erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) samt Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S), i Sønderborg. - Her forventer jeg at få mere at vide.

2000 pressefolk Den nøjagtige løbsrute er er endnu ikke kendt. Dog står det fast, at feltet på etapen kører fra Christiansfeld og dermed på et tidspunkt rammer Haderslev. Muligvis går turen derefter gennem det bakkede landskab mod Vilstrup og videre mod Sønderballe og Genner. - Det er selvfølgelig start- og slutbyerne, som får mest ud af det, siger Gert Helenius, der selv flere gange har overværet Tour de France i Frankrig og her er kommet helt tæt på tourrytterne. - Hvad vi kommer til at gøre, afhænger af ruten, siger han. Det samme forventer Kjeld Thrane (K), der er formand for Haderslev Byråds udvalg for kultur og fritid. - At Tour de France kommer til Danmark er en fantastisk nyhed. Jeg var tilfældigvis i Vejle i går, og deroppe er de selvfølgelig meget begejstrede. Den eksponering, vi får, er uvurderlig, siger Kjeld Thrane og oplyser, at cirka 2000 pressefolk fra hele verden ifølge hans oplysninger følger touren og beretter om landskaber og kulturhistoriske højdepunkter til tv-seere i hele verden. - Det kunne være fedt, hvis de kører ad Nørregade og forbi domkirken på de toppede brosten, siger Kjeld Thrane, der mener, at Destination Sønderjylland meget vel kan markedsføre cykelturisme to år i streg. I 2022 afvikles verdensmesterskabet i mountainbike nemlig i Haderslev.

Penge Om Haderslev Kommune er klar til at betale for at få ruten til at gå langs strækninger, der tegner kommunen, kan hverken H. P. Geil eller Kjeld Thrane svare på. - Det er ikke noget, som vi har talt om endnu, siger Kjeld Thrane. - Hvad jeg har hørt, så drejer det sig om, at vi skal betale for afspærringer. Men i morgen (fredag, Red.) ved jeg mere, siger H. P. Geil.