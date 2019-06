Haderslev Byråd godkendte tirsdag et forhåndssalg af en række almene ældreboliger - blandt andet i Hoptrup. Kendetegnende for alle boliger er, at de er svære at leje ud og at det koster skatteyderne mange penge. Salgsplanerne skal endeligt godkendes af Landsbyggefonden og ministeriet. Arkivfoto: Jacob Schultz