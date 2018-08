Formanden for udvalget for plan og miljø, Benny Bonde (LA), er ikke tilfreds med placeringen af det kommende ressourcecenter, og han forstår også godt naboernes frustration. Men der er ikke noget at gøre, siger han. Arkivfoto: Jacob Schultz

Haderslev: - Jeg forstår godt naboernes frustration. Formanden for Haderslev Byråds udvalg for plan og miljø, Benny Bonde (LA), støtter protesterne fra naboerne til den kommende genbrugsplads på Knavvej. - Jeg har hele tiden været imod placeringen på Knavvej, siger Benny Bonde, der af samme årsag stemte nej, da et massivt flertal i byrådet på den lukkede del af sit møde 20. december 2016 besluttede, at Haderslevs nye genbrugsplads skulle ligge på det syv hektar store areal ved Knavvej, der er kommunalt ejet. - Jeg mener, den burde have ligget i industriområde Langkær eller ved Knokbjerg - begge steder er i forvejen udlagt til industri og erhverv, og det er helt gak, at man har valgt at placere det i et naturområde, siger Benny Bonde. - Men de har jo ikke villet høre på mig, så jeg må acceptere den demokratiske proces, så genbrugspladsen bliver liggende, hvor den ligger - trods indsigelserne, beklager Benny Bonde. Samme melding kommer fra det socialdemokratiske medlem af udvalg, Søren Rishøj Jakobsen, der var med til at stemme for placeringen på Knavvej. - Det er det rigtige sted, og der kommer jo altså ikke en losseplads, lyder det fra socialdemokraten, der forventer, at et stort byrådsflertal trods naboprotesterne tirsdag stemmer ja til de to planer, der baner vej for ressourcecenteret.

Jeg er imod placeringen, men jeg må tage hensyn til, at demokratiet har talt. Et flertal vil have genbrugspladsen på Knavvej. Benny Bonde, formand for udvalget for plan og miljø.