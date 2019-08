Politikere: Frivillige førstehjælpere skal skabe tryghed i lokalsamfundene

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Haderslev Kommune opfordrer nu alle kommunens borgere til at stille sig til rådighed som førstehjælpere. Opfordringen er et led i Haderslev Kommunes fortsatte bestræbelser på at sikre et stærkt akutberedskab i kommunen.

Haderslev: Generelt kommer ambulancerne hurtigere frem end tidligere i Haderslev Kommune - men i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse er man fortsat bekymrede for trygheden blandt borgerne i kommunens yderområder, hvor responstiderne erfaringsmæssigt er længst. Børge Koch, der er formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, opfordrer nu flere borgere til at melde sig som førstehjælpere. - Kommunens borgere skal føle sig trygge ved, at ambulancen eller en anden førstehjælper når frem i tid, hvis uheldet er ude. Det gælder, hvad enten du bor i Haderslev by, i Bevtoft eller i Gram. Derfor opfordrer vi på det kraftigste alle borgere til at engagere sig som førstehjælpere - enten i "Danmark Redder Liv" eller i en af de lokale akuthjælperordninger, siger han i en pressemeddelelse fra kommunen.

Danmark redder liv I Haderslev Kommune findes tre akuthjælperordninger bemandet med frivillige akuthjælpere: på Årø, i Fjelstrup og i Sommersted. Som et supplement til akuthjælperordningerne har Region Syddanmark i samarbejde med Dansk Folkehjælp etableret projektet "Danmark Redder Liv". Projektet gør det muligt at tilknytte nye førstehjælpere til regionens udkaldssystem, så de kan kaldes ud til hjertestop via en app. 115 borgere i Haderslev Kommune er netop nu tilmeldt som førstehjælpere.

Tak til de frivillige Det glæder Børge Koch, som understreger vigtigheden i at nå hurtigt frem. - Vi ved, at 4.000 danskere hvert år rammes af hjertestop udenfor sygehuset, og kun hver tiende overlever i mere end 30 dage. Det er et spørgsmål om sekunder og minutter, og det er derfor afgørende, at den kvalificerede førstehjælp når hurtigt frem. Derfor skylder vi en stor tak til de mange frivillige akut- og førstehjælpere, der allerede i dag er med til at redde liv og skabe tryghed blandt sine medborgere. Vi håber, at mange flere vil tilslutte sig. Man kan læse mere om "Danmark Redder Liv" på www.redderliv.dk.