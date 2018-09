Politiker fra Vojens rykker ind i Riksdagen

Vojens: Mandag formiddag klokken 11 åbnede Riksdagen i Sverige efter valget for godt 14 dage siden. Endnu er der ikke dannet regering i nabolandet mod nordøst, og det er det forhold, som de politiske iagttagere har øjnene rettet imod. Men tager man de sønderjyske briller på, er det interessant at se nærmere på Niels Paarup-Petersen. Han er nemlig født og opvokset i Vojens.

Fra Gram Køleskabe til parlamentet i Stockholm

Der er langt fra Vojens til de bonede gulve i Riksdagshuset, hvor medlemmerne sidder, og Niels Paarup-Petersen husker da også tilbage på sin tid som ansat hos Gram Køleskabsfabrik i Vojens, hvor kolleger og kunder ikke gik i spidse sko og med slips eller i kjoler.

- Jeg er jo selv blevet ændre, så der er en forskel. Jeg er ikke længere flere år yngre end de andre. Hos Gram var der også lidt større forskellighed af mennesker, end dem jeg kommer til at møde her, siger han.

Som dansker i Malmø kender Niels Paarup-Petersen til at være en del af et mindretal, ligesom de tyskere der er en del af mindretallet i Sønderjylland, og på den måde får han øje på ligheder mellem Sønderjylland og Skåne.

- I Skåne er man mere koblet til Danmark end resten af Sverige, ligesom man i Sønderjylland er mere koblet til Tyskland end resten af Danmark. Man kan også mærke, at begge landsdele er formet af krige, og man har fundet en måde at komme videre på til trods for, hvad der er sket, siger han.

Det nyvalgte Riksdags-medlem vil bruge sit mandat i det svenske parlament til at kæmpe for lige muligheder for alle, bæredygtighed, og så har han et stort hjerte for den digitale verden, som han gerne vil være med til at udvikle og uddanne de svenske borgere mere i.