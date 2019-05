Malene Ravn Neumann besluttede mandag at forlade Liberal Alliance og den borgerlige fællesgruppe. På tirsdagens byrådsmøde var det dog endnu ikke kendt. Her blev hun i øvrigt udpeget til at sidde i økonomiudvalget i stedet for den sygemeldte Benny Bonde (LA). Den post går nu til Thomas Vedsted. Foto: Jacob Schultz