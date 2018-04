Politiet vil have husdyr forsvarligt spærret inde

Sønderjylland: Lige nu bliver mange husdyr lukket ud på markerne fra staldene eller ud på marker, hvor de ikke har gået før. Og hvis ikke indhegningerne er fuldstændig i orden, så ender det med, at hesten, koen eller fåret slipper ud på vejene og jernbanestrækningerne, hvor de skaber meget farlige situationer, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hvis en bil eller motorcykel rammer et dyr på måske flere hundrede kilo, går det i bedste fald voldsomt ud over dyret. I værste fald bliver der også dræbt eller kvæstet mennesker. Lige så farligt for trafikanterne er de undvigemanøvrer, man bevidst eller ubevidst laver, når et dyr dukker op foran. I mørke er det oven i købet umuligt at se dyrene, før de i praksis er foran bilen eller motorcyklen.