Bevtoft: To rumænsk udseende kvinder bankede lørdag klokken 15.20 på hos en 85-årig kvinde på Krygersvej i Bevtoft. De to kvinder sagde, at de havde brug for vand og spurgte, om de ikke måtte låne hendes toilet. Den 85-årige lukkede dem ind i sit hjem, men da de to kvinder var gået, opdagede damen, at der manglede adskillige smykker i hendes hjem. I stedet havde de to tricktyve efterladt hende en rose til damen, oplyser Erik Lindholdt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han oplyser, at tricktyve typisk er i korte periode af gangen det samme sted, og derfor kan de potentielt være over hele Sønderjylland nu. Han beskriver de to tricktyve som kvinder, der har mørkt hår. Den ene iført mørkt tøj, den anden en lysternet jakke. De medbragte en rose, som de gav til den ældre kvinde. Politiet hører gerne for folk, der har set noget, og opfordrer folk til at tage et billede af personer, der passer på beskrivelsen, og som skulle komme op og banke på ens dør.