Politiet skal undersøge årsag til brand

Haderslev:Det er endnu uklart, hvad der var årsag til den store brand i en affaldssorteringshal hos Torben Clausen A/S på Oksbølvej lørdag. Først senere mandag eller muligvis først tirsdag går politiet i gang med de tekniske undersøgelser, oplyser politikommissær Henning Marcussen fra politiet i Haderslev.

Branden opstod lørdag i et større rum med plast, pap og træ. Store røgsøjler væltede op og fik alarmen til at gå kort før klokken 9. Cirka halvanden time efter var branden under kontrol, men hen på aftenen blussede ilden igen op. Klokken 20.15 fik politiet anmeldelsen om, at det igen brændte.

Brandredningskøretøjer fra blandt andet Moltrup Frivillige Brandværn og Fighter Wing Skrydstrup deltog i slukningsarbejdet.

Lørdagens brand var ikke den første i affaldssorteringshallen.

- I femte og sjette måned brændte det også, men de sager er lukkede. Det viste sig, at der var tale om selvantændelse, siger Henning Marcussen.