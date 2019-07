Gram: Tirsdag aften modtog Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om, at cirka ti unge mennesker havde ophold ved en spejderhytte i Gram.

Anmeldelsen lød på, at der skulle være et meget stort bål på stedet, og at der muligvis også var spiritus involveret.

Politiet sendte derfor en patrulje til stedet, som var Spejderhuset DDS Grams Hvaler på Winthersvej.

Men det viste sig, at de unge ved spejderhytten ganske enkelt var spejdere, og at der var tale om fuldstændig legale forhold.