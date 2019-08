Politiet: Intet kriminelt bag to brande

HADERSLEV/MOLTRUP: Brandtomten på Vibevej, hvor en udestue udbrændte mandag, er blevet undersøgt af politiets teknikere. Konklusionen er, at der ikke er sket noget kriminelt. Branden skyldes en fejl på et elkabel. Det udløste en elektrisk udladning i form af en lysbue.

Også branden i en halmlade på Møllesvinget i Moltrup er blevet undersøgt. Heller ikke her mener politiet, at der ligger en kriminel handling bag. Men man overvejer at indkalde en tekniker fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) for at lave yderligere undersøgelser. Laden brændte fra fredag til søndag.