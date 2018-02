Politiet: Hold jer fra kviklån på Facebook

HADERSLEV: I weekenden blev en lokal 51-årig mand fristet af et tilbud om et kviklån på Facebook. En profil henvendte sig til ham, og tilbød ham et lån gennem Bank Nordik på 50.000 kroner. Den 51-årige skulle bare indbetale 3750 kroner i oprettelsesgebyr for at få penge udbetalt.

Det skete ikke. Da pengene var overført til kontoen forsvandt Facebook-profilen.

- Det er desværre noget, vi ser nogle gange. Lad nu være med at bliv fristet af de her tilbud om kviklån på Facebook, advarer vicepolitiinspektør Jeppe Kjærgaard.

Bank Nordik har sandsynligvis intet med sagen at gøre, selvom penge tilsyneladende blev overført til et dansk kontonummer.

- Det er ikke specielt svært at finde ud af, hvor pengene er havnet. Nogle gange er det en udenlandsk konto, man overfører pengene til. Der er det lidt mere besværligt.