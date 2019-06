Politianmeldelse af Rerup koster foreløbig 400.000 kroner i advokatsalær. Pengene værd? Ja, siger H. P. Geil

Paragraffen siger: "at den der krænker personers fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, kan straffes med bøde eller fængsel indtil to år".

Af fakturaerne fra advokatfirmaet kan man se, at politianmeldelsen er tilrettet og revideret undervejs, inden den endelige version blev fremsendt til Haderslev Kommune den 25. april. Mogens Rerup undrer sig dog over, at Haderslev Kommune har råd til at bruge så mange penge på ham:

Eksperter udefra

Det har imidlertid været nødvendigt at hente juridisk hjælp udefra, forklarer kommunaldirektør Willy Feddersen:

- Vi har haft brug for et advokatfirma med speciale i personaleret, og fik Norrbom Vinding i København anbefalet. Dem har vi også brugt tidligere, dog ganske sjældent.

- I har jo selv en juridisk afdeling med jurister der får løn, hvorfor er det ikke bare dem, der har udarbejdet den?

- De har også medvirket, men dette er ikke deres fagdisciplin. Vi har ikke alle juridiske specialer in-house, og dette er en ganske særlig sag.

- Hvor rimeligt er det at betale knapt 400.000 kroner for en politianmeldelse, som måske ikke en gang fører til sigtelse, tiltale endsige dom?

- Det er et svært regnestykke. Jeg tror ikke, man kan holde den ene udgift oppe mod den anden, men jeg kan ikke gøre mig til herre over, om det er rimeligt eller ej. Det kan jeg simpelthen ikke.

Borgmester H.P. Geil er imidlertid ikke i tvivl:

- Vi har diskuteret, om det nytter, men vi er nødt til at statuere et eksempel på, at der er grænser for, hvad vores medarbejdere skal acceptere fra et byrådsmedlem. Det handler ikke om, hvorvidt Mogens (Rerup, red.) hjælper borgere som partsrepræsentant, men om, hvilken tone og hvilket sprogbrug, vi accepterer i Haderslev Kommune. Vi er arbejdsgivere og kan ikke have et byrådsmedlem, der chikanerer medarbejdere, siger borgmesteren.

- Kan du forstå, hvis der er borgere der undrer sig over, at man kan bruge så mange penge i en tid, hvor der skal spares 60 millioner kroner?

- Jeg vidste, det ville komme, men har vi råd til, at medarbejdere bliver sygemeldt? Vi kan på sigt få svært ved at rekruttere, hvis rygtet bliver, at i Haderslev er der et godt arbejdsmiljø, man skal bare være forberedt på, at man kan blive chikaneret og hængt ud på nettet af et byrådsmedlem. Det kræver ikke megen research at finde frem til, og en sådan situation vil vi gerne forebygge, siger H.P. Geil.