Pølsemanden gav Mette F. et råd

Haderslev: Den røde pavillon var sat op, og roserne gjort parat, da statsministerkandidat Mette Frederiksen (S) fredag ankom til Haderslev til en snak med folket på torvedag.

Der gik ikke lang tid, før hun fik én af vælgerbefolkningens arketyper i tale, en ægte pølsemand, midt i det gule Danmark, nemlig Finn Wissmann, der driver pølseboden på Gravene. I pølseboden bliver der ofte talt om dagens nyheder, og dansk politik bliver vendt og drejet, så Finn kan bestemt andet end pølsesnak.

JV spurgte ham, hvad han talte med Mette Frederiksen om?

- Jeg sagde til hende, at jeg synes, at hun gør det rigtige, når hun og Dansk Folkeparti nærmer sig hinanden. Der er jo snart så lidt forskel på dem, så de ligeså godt kunne begynde at samarbejde. Det ville være forfriskende for dansk politik, hvis de to parter kunne finde ud af det sammen. Vi er trætte af den traditionelle blokpolitik, fortæller Finn Wissmann.

Ifølge pølsemanden var Mette Frederiksen enig:

- Jah, hun lød som om, at hun var enig, siger Finn Wissmann lidt mere tøvende.

Også Helene Madsen og Martin Kjær hilste på statsministerkandidaten. De hæftede sig mest ved, at hun er nem at tale med.