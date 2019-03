Plejemor udgiver bog om at være plejebarn

- Der findes ikke meget litteratur på det her område, der er direkte henvendt til børnene. Jeg savnede lidt noget, der kunne sætte ord på det, der var så svært for de her børn, fortæller Susanne Rasmussen om baggrunden for, at hun har skrevet Cilles dilemma, der har været en tre år undervejs.

Alle børn er kun til låns

Bogen sætter ord på mange de tanker, som mange plejebørn går og tumler med for eksempel:

-Kan jeg få lov at blive ved min plejefamilie, eller skal jeg hjem til mine biologiske forældre?

- Kan jeg tillade mig at holde af mine plejeforældre?

- Hvem kan jeg gå til, hvis jeg synes, at det er svært at være mig?

- Selv om man er blevet svigtet af sine forældre som lille, holder man jo stadig af dem. Men det er også ok at holde af sine plejeforældre. Og hvis forældrene siger: - Du skal hjem og bo, og plejeforældrene og kommunen siger: - Du skal blive her, hvem skal man så tro? Der er mange ting, der er svære, som vi må hjælpe børnene med at finde deres egen vej i, siger Susanne Rasmussen.

Hun er uddannet pædagog og selv mor til tre voksne børn. For 11 år siden blev hun plejemor for en nyfødt, og familien har i dag tre plejebørn, som alle er kommet til familien som ganske små.

Susanne er gift med Jesper Skovsbøl Rasmussen, som arbejder som folkeskolelærer, mens Susanne i øjeblikket er på barsel med den mindste af familiens plejebørn.

Under arbejdet med bogen har hun haft et tæt samarbejde med den familiekonsulent, der kommer hos familien og Plejefamiliernes Landsforbund, der vil tilbyde bogen til alle dets medlemmer.

Cilles dilemma er illustreret af Jeanette Christensen, som selv er tidligere plejebarn.

På forsiden er et billede af Cille med sin krammebamse, der gør hende tryg i de svære situationer. Pilene, der peger hver sin vej, illustrerer, hvor svært det er at være splittet mellem to familier, som man begge holder af.

Som plejemor ved Susanne godt, at den dag kan komme, hvor forældrene får lov til at få deres børn hjem igen. Men det har hun en meget rationel tilgang til, for ellers kan hun ikke være i det.

- Mine egne børn har jeg også kun til låns. og så handler det om at putte så meget kærlighed så muligt ind i dem, mens man har dem. Man bliver nødt til at tænke, at så længe de er her, skal vi fylde det bedste i deres rygsæk, som de kan bruge fremadrettet.

Cilles dilemma er foreløbig trykt i 1.000 eksemplarer. Bogen koster 149 kr. plus porto og kan bestilles på hjemmesiden www.cillesdilemma.dk