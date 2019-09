Plan- og miljøudvalg underkendt: Asfalt er ikke et krav

Gram: Slotsejer Svend Brodersen behøver alligevel ikke at lægge asfalt på den gamle grusvej rundt om den holstenske lade.

Byrådets økonomiudvalg vendte på sit seneste møde tomlen nedad for kravet, som kom fra udvalget for plan og miljø. Det udvalg mente ellers, at asfaltering var en forudsætning for at sende et nyt lokalplanforslag for slots-området i otte ugers offentlig høring.

- Vi ønsker ikke, at folk skal have en dårlig oplevelse og bliver irriterede over, at deres biler møges til, når de kører gennem Gram, oplyste den fungerende formand for udvalget, Thomas Vedsted (LA), efter plan- og miljøudvalgets møde til avisen.

- Men vi kan altså ikke tvinge en grundejer til at etablere en asfaltvej på sin ejendom, understreger borgmester H. P. Geil (V), der også er formand for økonomiudvalget.