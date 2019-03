Pjuske og Trunte blev kørt ihjel i Østergade

Lokale Ernst Løf mener, at der bliver kørt alt for stærkt i byen. Han har nu mistet to katte i trafikken.

GRAM: Lørdag morgen undrede Ernst Løf sig over, hvor hans kat Pjuske var. Han bor på Skolekobbel 5.

- Jeg sagde til min kæreste; hvor er Pjuske? Det er da mærkeligt, hun ikke er her, fortæller han.

Kæresten antydede, at den kunne være kørt over. Deres værste anelser blev til virkelighed, da han lidt senere mellem klokken 8 og 8.30 gik hjem til kæresten ad Østergade og genkendte noget pels.

- Der så jeg den. Halen var hvid i spidsen. Jeg knækkede helt sammen. Den var varm, da jeg hentede den.

Katten var mast af en bil og lagt ind i græsrabatten bag en lygtepæl. Det var anden gang Ernst Løf mistede en kat i Østergade. For lidt over to år siden blev Trunte kørt over i samme gade.

- De kører som djævle i Østergade. Jeg har sagt til politiet, at de kører alt for stærkt i byen. Jeg har også sprunget for livet.