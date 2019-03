Kunsten indtager Gravene i de tre bilfrie uger. Kunsthal 6100 står bag to kunst-events, som skal udfordre og skabe debat.

Haderslev: Et springvand uden vand og en stor plads, som kritiseres for at være mennesketom, grå og kold. Marie Dufresne og Kunsthal 6100 sætter i de kommende uger farver og stemning på Gravene. Det sker som led i den anden afprøvning af pladsen, som efter tre uger med fuld parkering fra mandag 11. marts nu overgår til fuld ophold. Med pizzabagning og en blomstrende opsats samt med bistand fra de to kunstnere, Jesper Aabille og Rune Bosse, vil haderslevere og alle andre i den kommende tid med garanti få noget at snakke om. 23. marts bliver der nemlig skabt levende kunst på Gravene, når Jesper Aabille fra klokken 12 til 14 kommer forbi med "Lets Make Pizza". - Der bliver dækket op med borde, og han har nogle store olietønder, og dem kan man så bage sine egne pizzaer i, fortæller Marie Dufresne. Men hvad er kunsten i det? - Kunstværket består i at få bagt pizzaen, for alle kan jo ikke bage på samme tid, og så kan man jo, når man står i køen, få en snak med den, der står ved siden af og måske blive enige om at dele pizzaen, lyder det fra Marie Dufresne. Jesper Aabille har lavet "Lets Make Pizza" mange andre steder i landet. Maden fungerer for ham som en slags rekvisit og måltidet som ramme for en humoristisk og ironisk iscenesættelse af de kulturelle ritualer, der knytter sig til madkulturen eller madkulturerne.

Baggrund Haderslev Kommune er i gang med at udarbejde en ny strategi for Haderslevs bymidte. Siden efteråret har kommunen i samarbejde med Hele Landet - sociale arkitekter samt et særligt nedsat Haderslev Byforum drøftet, hvor man kan sætte ind.Ud over Gravene drejer det sig om et område ved Møllestrømmen samt Hertugens Baghave - mellem Jomfrustien og Slotsgade.



Her vil der til begyndelsen af marts finde flere afprøvninger sted.



Mandag 11. marts klokken 8 er der officielt åbning af den midlertidige bro over Møllestrømmen.

Planter i kummen Jesper Aabille er ikke den eneste kunstner, som kommer til at provokere. 30. marts kommer Rune Bosse og skaber i samarbejde med Kunsthal 6100 en ny kunstevent. Med "Leben Still Leben" giver han det vandløse springvand på Gravene nyt liv. - Det er jo virkelig en akilleshæl for byen, et springvand uden vand, så derfor bliver springvandet fyldt med jord, og så sår Rune Bosse forskellige frø og dækker til sidst springvandet til med frugt og grønt som en opsats og et stilleben-maleri. Det bliver enormt smukt, lige som en stor frugtopsats, når det er færdigt, og så kommer frugt og grønt til at ligge, til det forgår. Men så gøder det jorden og til sidst ender det med, at der kommer nye smukke planter ud af jorden, fortæller Marie Dufresne. Hveranden lørdag vil hun give en introduktion til værket, der kommer til at stå indtil 1. juli. Gravene bliver også åben for mange andre aktiviteter i de kommende tre uger. Alle kan byde ind med aktiviteter, og der bliver sat forskellige ting op, som store og små kan sidde, ligge og være i.

Afprøvninger er godt I de tre parkeringsuger har Marie Dufresne selv brugt pladsen til parkering. Fra Skøtts Café har hun dog også bemærket, hvordan bilerne begrænser brugen af pladsen. - Det er godt, det er blevet afprøvet, men man får ikke nogen til at bruge pladsen, til at lege fangeleg, sjippe, spille fodbold eller lave udeservering, hvis bilerne er der, siger Marie Dufresne, som ikke mener, at der findes quickfix, som hurtigt og let kan løse udfordringerne på Gravene eller i den indre by. - Man kan ikke nøjes med at lægge nye fliser eller sætte flagstænger op, der skal tænkes radikalt langsigtet, og derfor er det rigtig godt, at vi nu får prøvet en masse ting af for at se, om det virker eller ikke virker, siger hun.