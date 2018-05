Pinsemorgen med godt selskab og stort morgenbord

Vojens: Lions Vojens tilbyder igen i år, at man kan se pinsesolens varme og smukke stråler danse i Stevning Sø fra tidlig morgen på Tørning Mølle søndag 20. maj.

I det smukke område ved søen og i Kulturladen sørger Lions for rammerne og muligheden for at deltage ved et stort tag selv morgenbord fra kl. 7.00-11.00. Hele formiddagen frem til kl. 13.00 er der musik og aktiviteter for hele familien - herunder loppemarked, fiskesø og konkurrencer.

Kl. 11.00 overrækker Lions Vojens traditionen tro to priser til personer som et skulderklap for uegennyttige indsatser. /exp