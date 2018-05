Piger vil have luft under vingerne

Skrydstrup: Siden brødrene Wright fløj første gang i 1903 har flyvningen været et mandsdomineret område, men nu ser det ud til, at der blæser nye vinde inden for luftsporten.

Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub (FSS) har fået fire nye elever i klubben, og lidt bemærkelsesværdigt er det, at de alle er piger. Ikke at klubben aldrig har haft kvindelige piloter før, men med de fire nye er antallet nu oppe på syv og udgør nu 10 procent af det samlede antal medlemmer, hvilket er det højeste antal i klubbens 63-årige historie.

Dansk Svæveflyver Union satte sidste år et mål om at få flere piger og unge til svæveflyve og har derfor fået mere fokus på det i rekrutteringen, hvilket har givet pote for klubben i Skrydstrup.

En af de nystartede piger er Jasmin på 15 år fra Brørup. Hun har en stor drøm om at blive professionel helikopterpilot, men kunne ikke vente længere med at komme i gang med flyvningen.

Mange professionelle piloter inden for militæret og luftfartsbranchen er startet i deres unge år som svæveflyvere.

Svæveflyveklubben optager for tiden nye elever. Læs mere på www.oyfss.dk.