HADERSLEV: To piger kikkede på smykker i en butik i Nørregade fredag eftermiddag. Men de blev åbenbart lidt for fristede. Pigerne på 14 og 15 år proppede nogle smykker i lommen og gik. Men de blev stoppet af personalet klokken 16.53.

Både politi, sociale myndigheder og forældre blev inddraget, da den ene viste sig at være mindreårig. Den 15-årige blev sigtet for butikstyveriet. De to piger havde tilsammen stjålet smykker for 320 kroner.