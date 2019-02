Piger er ikke så meget for ping-pong

Spillet hedder i dag bordtennis, men der var ikke meget champagne eller cigarkasse over de mange mænd og drenge, der i Vojenshallen slog den lille hvide bold hen over nettet, der var spændt ud over de grønne borde. Faktisk var kønnet det eneste, deltagerne i regionsmesterskaberne - der tidligere hed sønderjyske mesterskaber - havde til fælles med de engelske officerer.

VOJENS: Efter sigende var det engelske officerer, der opfandt spillet i 1800-tallet. De kedede sig så bravt, at de skar runde kugler af champagnepropper, skar låget af cigarkasser, hvorefter de spillede.

Christina Johannsen var en af de få kvindelie deltagere i bordtennisstævnet, hvor hun blandt andet stod for uddeling af medaljer. Foto: Jacob Schultz

Tænk taktisk

En mandesport er det. Der er langt mellem batkvinderne. Nogle var der, og den ene var Christina Johannsen fra Broager. Den 21-årige kvinde er træner og har spillet bordtennis i seks år. Det begyndte med, at hendes lillebror i sin tid begyndte i sporten. Det så sjovt ud, syntes hun, og det synes hun stadig:

- Man skal ikke være den største eller den bedste. Man skal lære teknikken og tænke taktisk, forklarer Christina, der ofte møder den fordom, at bordtennis er en stillestående sport, hvor spilleren blot står og svinger med et bat.

Taktisk tænkning består for eksempel i at lure på, om modspilleren har en god eller dårlig baghånd, og det opdager en bordtennisspiller hurtigt at afkode.

At der ikke er mange piger, har Christina et bud på:

- Piger vælge ofte førstesport, og her er det jo håndbold og fodbold, siger hun.

Hun træner selv to gange om ugen og kan se, at det er lettere at få pigerne med, når træneren er en kvinde:

- Jeg siger til dem: Tag da din veninde med.