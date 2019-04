Men vi har rigtig mange sangere, der er så dygtige og har været så længe i koret, at de fortjener at få denne udfordring.

Under normale omstændigheder ville koret hyre en professionel solist udefra til at synge de syv solier, der er i Stabat Mater:

- Det er usædvanligt, at et kor på dette niveau råder over syv piger, der kan begå sig som solister på det her niveau, siger dirigent Thomas Berg-Juul.

For piger

"Stabat Mater" er et korværk, der er meget efterspurgt af pigekor, fordi det er skrevet til lige stemmer.

- Det er skrevet for to pigestemmer - og derfor giver det rigtig god mening, at pigekor kaster sig over det - i modsætning til andre klassikere som Händels "Messias", der er skrevet for blandede kor. Det vil ikke give mening for et pigekor, mener Thomas Berg-Juul.

Foruden koret medvirker en strygekvartet fra Sønderjyllands Symfoniorkester, der ledes af koncertmester og violinist, Alexander Radu, der har karakteriseret domkirkens pigekor som et "kor med en særlig energi."

Dirigenten Giovanni Pergolesi døde i en alder af bare 26 og skrev "Stabat Mater" kort før, han døde i et kloster. Værket gjorde ham verdensberømt efter hans død. "Stabat Mater" kredser om den smerte, jomfru Marie oplever, da hun ser Jesus på korset, og det er et værk, Thomas Berg-Juul i mange år har ønsket at opføre.

Mange har har komponeret musik over middelalderdigtet, og en af de mere prominente er nordmanden, Kim André Arnesen, der har tilegnet sin fortolkning til Haderslev Domkirkes Pigekor. Den version får verdenspremiere om et år.

Koncerten i Haderslev Domkirke begynder klokken 19.30. I Odense begynder koncerten klokken 16.