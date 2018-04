Pige udsat for frækt tyveri

Haderslev: Et besøg på Crazy Daisy fik en kedelig afslutning for en feststemt 19-årig pige fra Haderslev, der blev udsat for et frækt tricktyveri. Mens hun klokken 01.20 dansede ude på dansegulvet, fik hun nemlig uheldigvis spildt en drink ud over sig. Hændelsen benyttede en anden gæst til frækt at løsne hendes bælte og forsvinde med det. Bæltet har en værdi af 3000 kroner. Politiet er uden spor af gerningsmanden.