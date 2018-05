Peter R. Nissen åbner Estate-forretning i Haderslev

HADERSLEV: Efter mere end tyve år som ejendomsmægler i Haderslev kan Peter R. Nissen fremover kaldes sig indehaver af Estate Haderslev.

Efter en lang årrække som fri og uafhængig mægler er det nu blevet tid til at blive en del af en større familie, fortæller Peter Nissen i en pressemeddelelse.

- Jeg har stadig en masse gode år tilbage som mægler, og nu fik jeg et tilbud, som var så godt, at jeg ikke tøvede med slå til, siger Peter R. Nissen, som pr. 16 maj blev en del af den landsdækkende mæglerkæde Estate.

Han fortsætter i de samme lokaler på Østergade 44 og har ved sin side ejendomsmægler Simon Clausen.

- En af de store fordele ved at blive en del af en stor veldrevet kæde er netværk, sparring, it-løsninger, fælles markedsføring, som er en kæmpe hjælp i en travl hverdag., siger Peter R. Nissen.

Den 62 -årige indehaver lægger speciel vægt på sin mangeårige erfaring og sit omfattende lokalkendskab, som han har opbygget. Og så ser han frem til et tættere samarbejde med de lokale pengeinstitutter.

- Ved at være en del af Estate bliver en del af de nye opgaver også at foretage vurderinger af boliger for bankerne. Og her får man som mægler virkelig brug for sine evner, det glæder jeg mig til, slutter Peter R. Nissen.