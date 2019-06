Pesticidrester dukker op hos flere vandværker

De værker, hvor grænseværdierne er overskredet, er det Styrelsen for Patientsikkerhed - embedslægen - der afgør, om der kan gives dispensation til at bruge vandet i en periode.

Der er god grund til at holde godt øje med drikkevandets kvalitet i områdets vandværker. For flere stoffer, som for få år siden ikke blev opdaget, dukker op hos vandværkerne. Det gælder ikke kun hos de kystnære vandværker, men også ved vandværker inde på højderyggen dukker pesticidresterne op.

Også mod vest

Aarø Vandværk er ét af de vandværker, der har bestilt et kulfilter til at rense vandet, fordi grænseværdierne for stoffet desphenylcloridazon her er overskredet. Aarøsund har forsøgt at finde boringer i nærheden uden desphenylcloridazon, men da det ikke lykkedes at finde rent vand andre steder, installerede vandværket et kulfilter, der tager stofferne.

Hos Ørby Vandværk er der også fundet desphenylcloridazon over grænseværdierne, men værket har foreløbig fået embedslægens tilladelse til at drikke vandet, mens vandet overvåges om granskes nøjere i en periode.

Sommersted Vest har lukket sin boring, da der var desphenylcloridazon over grænseværdierne og får nu vandet fra Sommested øst, som er rent.

Jegerup vandværk har fundet for meget desphenylcloridazon i den ene af to boringer. Derfor tager vandværket nu vandet fra den anden, meget dybe boring og fortynder vandet, så stoffet kommer under grænseværdierne. Planen er helt at sløjfe den pesticid-ramte boring.

Derudover er der fundet desphenylcloridazon under grænseværdierne i Skovby, Vilstrup Strand, Vedsted, Sønder Vilstrup, Hejsager, Hammelev, Vojens øst, Vojens vest, Moltrup, Vonsbæk, Fjelstrup, Bramdrup og Hjerndrup.

Endelig er der i Tiset og i Bramdrup fundet bentazon under grænseværdierne.

Provas' vandboringer er også blevet undersøgt og her fandt man ikke spor af desphenylcloridazon.