Over Jerstal: En person er blevet kørt på skadestuen efter et færdselsuheld onsdag eftermiddag på Diagonalvej ved Over Jerstal.

Ifølge Sydjyllands Politi er personen kommet lettere til skade.

En lastbil og en varebil kørte sammen på strækningen, der efterfølgende var spærret.

De nærmere omstændigheder ved uheldet kendes på nuværende tidspunkt ikke.