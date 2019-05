HADERSLEV: Det første tilfælde af politisk hærværk blev anmeldt søndag klokken 14.43. Valgplakater med Pernille Vermund fra Nye Borgerlige er blevet revet ned på Christiansfeldvej. De blev fundet i en skraldespand i nærheden. Dobbelt plakaten hang ud for nummer 40.

Her under den socialdemokratiske plakat ud for Christiansfeldvej 40, hang der tidligere en dobbelt plakat med Pernille Vermund. Foto: Larz Grabau