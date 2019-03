Per Vers vender tilbage til Gram

Gram: Lørdag 16. marts er der debut på Gram Slot. Det historiske sted åbner dørene til den første rapkoncert nogensinde. Kunstneren er ingen ringere end rapperen og ordekvilibristen Per Vers, som også har debut. Ikke som rapper, men som hjemvendt bysbarn, der går på scenen med den kunstform, han har været dedikeret til, siden han som 17-årig blev kåret som Årets Rapper. Per Vers er født og opvokset i Gram, og var i starten af 1990'erne ret alene om at høre rapmusik i byen. Det var ikke en musikform, der på det tidspunkt havde bevæget sig ret langt udenfor storbyerne. Det er også en af grundene til, at København blev valgt til som bopæl tidligt i ungdomsårene, og det er da heller ingen hemmelighed, at det er med en vis spænding, at Per Vers går på scenen i den store holstenske lade på Gram Slot.

Billetter til koncerten kan købes på www.gramslot.dk Det er også muligt at starte aftenen med en tapastallerken inden koncerten i Den Holstenske Lade på Gram Slot. Koncerten starter kl. 20.