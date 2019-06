For fjerde gang i træk er rapperen og ordjongløren Per Vers klar til at styre Kløften Festivals store scene. Men han kommer også til at optræde på teltscenen som musiker.

HADERSLEV: - Jeg var for snobbet til Kløften. Den var for folkelig og simpel. Militant og arrogant som jeg var, var der kun en ting der duede: Det var Roskilde.

Det var noget af en indrømmelse, Per Vers, rapperen fra 6510 Gram, kom med, da han i sommeren 2016 fik debut som konferencier på Kløften Festivals Store Scene efter legendariske Hans Otto Bisgaard. Han havde i sine yngre dage ikke haft de store tanker om Kløften Festival, men også Per Vers blev voksen - eller noget der ligner, og han glæder sig derfor for vildt til Kløften Festival, der begynder torsdag og varer til og med lørdag:

At være konferencier på Kløften er da et drømmejob som ingen ved sine fulde fem ville takke nej til. Det er jo Sønderjyllands Roskilde.

Og ved godt, hvordan han skal connecte, som man siger på nudansk, med Kløftens publikum, fordi han kommer jævnligt hernedad, og ved derfor godt, hvad der er på dagsordenen i området.

- Jeg er generelt nogenlunde opdateret, da jeg besøger Gram og omegn gennemsnitligt en gang i kvartalet. Og hvis jeg er gået glip af noget, så sørger back stage crew for, at jeg lige bliver opdateret ved ankomst, forklarer Per Vers.

I år skal han lørdag eftermiddag også give et show på Teltscenen, og det kan han sagtens finde overskud til:

- Jeg glæder mig helt vildt til at spille en fuld koncert, og få lov til at rable mere end et par minutter ad gangen. Det giver mere energi, end det tager, så det er kun godt for det samlede energiniveau. Jeg håber, at hele Kløften kigger forbi til scenen lørdag klokken 13.30, opfordrer Per Vers, der dog er i konkurrence med Rasmus Bjerg, der giver den som John Mogensen på Bakkescenen fra klokken 13.15.

Torsdagen første koncert på Store Scene er med WhoMadeWho klokken 20.30. Og klokken 22.45 indtager bandet Nephew scenen.