Pengeskab stjålet fra Rema 1000 i Vojens

Vojens: Klokken 5 om morgenen anden juledag blev Rema 1000 i Hans Grams Gade i Vojens udsat for indbrud.

To gerningsmænd fik adgang til butikken gennem et opbudt vindue- og dørparti. Alarmen i butikken gik, men det lykkedes de to mænd at tage fra stedet med et pengeskab, der ifølge politiet indeholdt en større pengebeholdning.

Politiet kan ikke give et detaljeret signalement af tyvene, men butikkens overvågning fangede de to gerningsmænd.

- Vi forsøger at efterforske ud fra videoovervågningen for at finde de mistænkte, siger vicepolitiinspektør Jeppe Kjærgaard fra lokalpolitiet i Haderslev.