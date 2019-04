Penge skal hjælpe børn af misbrugere

HADERSLEV: Salg af tulipaner for 20.000 kroner skal hjælpe børn af misbrugere videre i livet.

Det er Sophies Kilde under Lions i Haderslev, der har givet 20.000 kroner til foreningen TUBA, der tilbyder terapeutisk hjælp til mennesker mellem 14 og 35, der er vokset op i familier med alkohoproblemer.

Pengene bruges til at gennemføre et gratis kursus for fagfolk i samarbejde med Haderslev Kommune. Kurset handler blandt andet om hvilke oplevelser, børnene har haft i familierne, som kan have påvirket dem, hvilke konsekvenser det har for børnene, og hvad fagfolk gør i mødet med unge, som mistrives. Mimo