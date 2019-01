- Det er rigtig dejligt at høre og opleve denne succes. Borgerne involveres i de ofte ydmyge ønsker, der kan gøre stor gavn i landdistrikterne. Det er noget, vi med fordel også kan gøre i relation til andre områder, sagde Børge Koch (R).

Det skete ikke blot med ros fra Allan Emiliussen (V) til formanden og næstformanden for landdistriktsudvalget, Bent Kloster (V) og Bo Morthorst Rasmussen (S). Det skete også med udelt glæde over ordningen, som betyder, at de enkelte landdistrikter får en sum penge, som de selv ved en demokratisk proces kan beslutte hvad skal bruges til.

De 28 landdistrikter i Haderslev Kommune kan se frem til hver igen at få 50.000 kroner at gøre godt med. Tirsdag frigav byrådet nemlig 1,3 millioner kroner, der blandt andet skal bruges til borgerbudgettering.

Ordning gennemgås

Ordningen med de 28 landdistrikter er ved at blive gået efter i sømmene. Grænserne for de enkelte landdistrikter ligger måske ikke helt fast

- Spørgsmålet er, om Starup er et landdistrikt, om Jegerup hører til Vojens og hvad med Skrydstrup, spurgte Bo Morthorst Rasmussen.

- Jeg vil bare sige, at store dele af Vojens faktisk er en del af Jegerup Sogn, gjorde Holger Mikkelsen (V) opmærksom på med et smil.

Byrådet blev enige om at frigive pengene, og der var også kort tid senere enighed om at frigive 500.000 kroner til den særlige landdistriktspulje. Disse penge kan anvendes af udvalget til projekter, der er dyrere end 50.000 kroner. Bent Iversen (SF) løftede dog her en pegefinge. Han var ikke tilfreds med sagsbehandlingen.

- Ud over et bilag med en bevillingspåtegning, får man intet at vide, sagde han.