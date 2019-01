Det stadig ulovligt at købe peberspray i for eksempel Tyskland og tage dem med hjem over grænsen.

HADERSLEV: Selvom det er mere fristende nu at købe en peberspray med hjem fra en af grænsebutikkerne, så er det stadig ulovligt. Det fik en beboer i Allégade at føle onsdag eftermiddag.

Politiet ransagede klokken 13.15 den 28-årige mands lejlighed. Her fandt ordensmagten 140 gram hash. Han blev sigtet for salg af euforiserende stoffer.

Men politiet fandt også en peberspray, som manden forklarede, at han havde købt i Tyskland. Selvom man efter nytår godt må have peberspray i sit hjem, og i specielle tilfælde kan få lov til at bevæbne sig med sådan en uden for sit hjem, blev han sigtet for at have den også.

- Man må godt have peberspray, hvis man ikke har indført den fra Tyskland, som den her var. Man skal købe den i Danmark. Man må ikke indføre dem, forklarer politikommissær Henning Markussen.