Patrik Matthiesen starter med et handicap

Vojens: I weekenden 26-27. maj skal sønderjyske Patrik Matthiesen forsvarer sin føring i British GT.

Patrik Matthiesen vandt sammen med sin engelske makker Callum Pointon 3. afdeling af serien, da denne blev kørt i begyndelsen af maj måned på Rockingham Speedway. En bane, hvor Patrik undervejs satte ny banerekord for GT4 klassen.

De to afdelinger, som køres søndag 27. maj, køres som 2 x 60 minutters løb. Det første af løbene er makkerparret tildelt et handicap på 20 sekunder, grundet deres tidligere nævnte sejr på Rockingham. Det betyder, at de under det obligatoriske køreskift skal holde i pit 20 sekunder længere end deres konkurrenter.

- Vi må håbe, at der umiddelbart efter chaufførskiftet vil opstå en situation, hvor der skal gøres brug af safetycar, så vi på denne måde kan få indhentet den tabte tid. Under et 60 minutters sprint løb vil det være yderst svært at indhente 20 sekunder i det meget stærke British GT felt, mener Patrik Matthiesen.

Løbene kan livestreames via PatrikMatthiesen.com