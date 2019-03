Patrik Matthiesen skifter arbejdsgiver i engelsk motorsport

Haderslev: Racerkører Patrik Matthiesen er trods sin kun 20 år ved at være en erfaren herre i international motorsport, og han har med succes været omkring mere end en håndfuld løbsklasser over årene. Med GT4 banerekorder på Misano og senest Rockingham, har Patrik bevist, at han ikke kun er hurtig, men også en pålidelig co-driver, som afleverer bilen intakt og konkurrencedygtig til sin partner. Og sikkert derfor har der mod sæson afslutningen 2018 været mange spændende tilbud til den nu 20 årige dansker.

- Igennem årene har jeg været i dialog med Shaun Goff - Optimum Motorsport, og hvis der er et team, der har bevist, at de kan levere varen, er det dem - både i GT3 og GT4. Så vi fik et møde i stand, hvor Shaun fortalte om de muligheder, der var i et kommende samarbejde mellem os, fortæller Patrik i en pressemeddelelse.

Optimum Motorsport vil indsætte den nye Aston Martin Vantage GT4 til deres 2019 British GT program, og planen er, at Patrik's co-driver skal være den meget erfarne og hurtige tidligere british GT4 mester, englænderen Mike Robinson.