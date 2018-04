Party-kongen takker af med en omgang til gæsterne

- Jeg sælger nu, fordi jeg har fundet den rigtige køber. Mette har nogle gode idéer til at udvikle stedet, så det kan fortsætte som et kultursted for byen, siger Andreas Lautrup.

Han er fyldt 81 år, så han synes, at det var tiden til at takke af.

- Dengang, jeg købte det, havde baren et meget dårligt ry. Én af mine to knægte gik stadig i skole i Haderslev dengang. Jeg kan huske, han sagde til mig: -Nej, far. Du køber altså ikke det sted, fortæller Andreas Lautrup.

Gæsterne, op til 300 hver gang, kommer valfartende fra hele området for at deltage.

Andreas forpagtede stedet i 1990, og to år senere fik han lov at købe det.

Mugne rejer og rådne sild

Gennem tiderne har der ellers været flere overskrifter i aviserne, som restauratøren godt kunne have undværet.

Mange husker sikkert historien, der gik landet rundt, om de mugne rejer og rådne sild, som Fødevarestyrelsen fandt under et kontrolbesøg på Haderslevhus et år op til jul.

De fordærvede fødevarer var glemt bag nogle andre spande i køkkenet og havde aldrig været beregnet til servering.

- Men jeg var jo godt klar over, at den var gal. Jeg spurgte dem også (kontrollanterne) om, de ville have et stykke med rejer med. Nej, det skulle de i hvert fald ikke, fortæller Andreas Lautrup.

Med ærlighed kommer man længst - det er nu engang hans erfaring, og han betalte bøden med et smil til fotografen.

- Jeg gemmer mig ikke, siger Andreas, som ikke har lagt de store planer for, hvad han ellers skal lave efter den 1. maj.

- Jeg vil da gerne med på et par busture til Østrig og sådan nogle steder. Det er mere for selskabets skyld. En kæreste har jeg ingen af, men jeg har mange veninder, fortæller Andreas.