Partiet Stram Kurs demonstrerer i Varbergparken mod kriminelle samfundstabere

HADERSLEV: Det stærkt indvandrerkritiske parti Stram Kurs ved advokat og partileder Rasmus Paludan har annonceret en demonstration i Haderslev på søndag. Lørdag er der annonceret en demonstration i Esbjerg.

- Vi demonstrerer for Danmark og mod ghettoens kriminelle samfundstabere. Vi mener, at ghettoens kriminelle samfundstabere, i det omfang de ikke ender som statsborgere, skal udvises og sendes hjem, til der hvor de kommer fra. I øvrigt mener vi, at ghettoens kriminelle samfundstaber i mange år har domineret og ydmyget dansker med deres truende adfærd i nattelivet, vold og voldtægt og manddrab. Det er en demonstration mod alle kriminelle samfundstabere. Og det er så sandelig ikke alle hverken muslimer eller indvandrere. Naser Khader er en udmærket muslim. Der er også nogle etnisk danske samfundstabere, siger Rasmus Paludan.

Ifølge ham har 90 allerede tilmeldt sig demonstrationen i Haderslev og 150 den i Esbjerg.

Ved andre lignende demonstrationer, der i store træk foregår ved, at partilederen taler til en medbragt kameramand og et nogle andre støtter, har Rasmus Paludan måttet beskyttes af et større politiopbud mod ophidsede lokale beboere, hovedsageligt med indvandrerbaggrund.

Derfor kommer der også et ukendt antal politifolk til Varbergparken.

- Vi gør det, som er nødvendigt i den konkrete situation, med det personale vi synes, der skal til, siger kommunikationsrådgiver Helle Lundberg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Stram Kurs' slogan er "Mest muligt lykke til flest mulige etniske danskere".

Demonstrationen i Haderslev er anmeldt som en såkaldt stationær demonstration. Det vil sige, at den udelukkende kommer til at foregå på "hjørnet" af Jørgen Finsensvej, Chr. X's Vej og Varbergvej.

- Er der anmeldt en moddemonstration?

- Det ved vi ikke noget om.

- Bliver der spærret noget af?

- Nej, idet omfang det ikke generer trafikken, er der ingen grund til at spærre noget af.

Demonstrationen er anmeldt til at begynde klokken 14. Men, hvor længe den vil vare, er uvist. Ifølge Rasmus Paludan til klokken 17 eller 18. Antallet af deltagere er også ukendt.

Lørdagens demonstration i Esbjerg begynder også klokken 14, og den kommer til at foregå i Kvaglundparken på et hjørne ved Askekrattet 1.

Der er planlagt lignende demonstrationer den 16. september i Fredericia, 23. september i Kolding, 6. oktober i Horsens og 7. oktober i Vejle.