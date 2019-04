Partier er klar: Nu kan valget bare komme an

De lokale partiforeninger er klar til at rykke ud med plakater, når Lars Løkke Rasmussen udskriver valget. De fleste tror, at det sker i denne uge.

HADERSLEV: Spændingen kan snart ikke strækkes længere. Senest den 17. juni skal der være folketingsvalg, og derfor må statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) være tæt på at udskrive valget.

De fleste partiforeninger i Haderslev Kommune tror, at valget bliver udskrevet i denne uge - enten tirsdag eller torsdag - så valget kan holdes samtidig med valget til Europaparlamentet søndag den 26. maj. Men lokale repræsentanter for Enhedslisten og Nye Borgerlige tror, at Lars Løkke Rasmussen venter.

- Jeg tror ikke, at de to valg bliver holdt samme dag. Dels holder man aldrig folketingsvalg på søndage herhjemme, og dels vil det gå ud over europapolitikken, hvis de to valg slås sammen. Så jeg tror, at Lars Løkke venter til sidste mulighed, den 17. juni, siger kontaktperson Mathias Christiansen fra Enhedslisten.

Men som de øvrige partier er Enhedslisten klar til at hænge plakater op, så snart valget bliver udskrevet.

Anton Kudsk fra Nye Borgerlige tror også, at valgdagen bliver den 17. juni. Men hvornår det end bliver, så vil partiformand Pernille Vermund hurtigt kunne træffes i Haderslev.

- Der er en plan for, at hun kommer til området dagen efter valgudskrivelsen, og hun kommer også til Haderslev, siger Anton Kudsk.