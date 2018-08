Haderslev: Haderslev Kommune er udfordret økonomisk. Det erkender socialdemokraterne i Haderslev Byråd. Blandt andet er udgifterne til borgeres indlæggelse på regionens sygehuse steget eksplosivt. Direktionens skøn viser en ekstraregning på 80 millioner kroner over de næste fire år - blandt andet fordi prisen for ældre borgeres indlæggelser er steget, men også fordi sygehusene gennemfører flere operationer og behandlinger.

- Indlæggelser og specielt genindlæggelser er dyre for kommunen, men indlæggelser og især den meget hurtige udskrivelse er heller ikke altid rart for borgerne, siger Henrik Rønnow, der er gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe i Haderslev Byråd.

Partiet har derfor bedt om at få kulegravet hele området omkring genindlæggelser.

- Måske kan vi med fordel etablere nogle pladser - eksempelvis i forbindelse med plejecentre - hvor den svagelige ældre kan bo et stykke tid, eller hvor den ældre kan blive udskrevet til efter en indlæggelse og her komme til hægterne og få den hjælp, som han eller hun har behov for, siger Henrik Rønnow, der understreger, at der ikke er tale om aflastningspladser.