Pengemaskine

Baggrunden for beslutningen er, at staten har nedsat sit tilskud til kommuner som følge af indtægter fra parkering. Det betyder, at P-Syd, der varetager kontrollen i de sønderjyske kommuner, skal kradse endnu flere penge ind i afgifter, for at økonomien kan hvile i sig selv. Faktisk skal hver parkeringsvagt hver dag udskrive fire flere bøder om dagen, og det har fået især borgerlige politikere til at tale om kontrollen som en pengemaskine.